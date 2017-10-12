РЖД: строительство Сахалинского моста в три раза дороже Крымского

Для реализация проекта моста на Сахалин властям России придется потратить денег в 3,5 раза больше, чем на Крымский. Так подсчитали эксперты РЖД.

Согласно предварительным расчетам, проект требует в общей сложности 540,3 миллиарда рублей. Над постройкой задумались в рамках возведения глубоководного угольного терминала в Ильином, который также требует инвестиций в 100 миллиардов. Специалисты отмечают, что Сахалинский мост не принесет большой выгоды, если его в дальнейшем не соединять путями с Японией.

По данным РЖД, на строительство самого моста необходимо потратить 252,8 миллиарда рублей. Ещё 92,1 миллиардов уйдут на модернизацию железнодорожной системы на самом острове. Это без НДС.

Актуализация 2017 года определила самый оптимальный маршрут. Он должен начаться от станции Селехин, расположенной на линии Комсомольск-на-Амуре—Ванино. Далее пути необходимо подвести к самому узкому участку Татарского пролива и через мост соединить со станцией Ныш на берегу Сахалина. Длина моста составит 6 километров. Общая - 585 километров. Если начинать сейчас, то проектирование удастся завершить к 2020 году. Строительство же, по планам РЖД, займет срок с 2019 по 2023 года.