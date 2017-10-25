"Другого пути нет": Матвиенко обнародовала условия отказа от контрсанкций в адрес США

Совет Федерации поддержит законопроект, вводящий против США контрсанкции. Спикер Валентина Матвиенко сообщила об этом 16 мая и назвала условия отказа от таких мер.

Сенатор обратила внимание на масштаб и влияние нового закона на взаимодействие США и России. По мнению Валентины Матвиенко, он отличается от превосходит всех предшественников по этим параметрам. Председатель Совфеда также отметила "непродуктивность" действий американского правительства, а и западных союзников. Эта политика, по её информации, уже вызывает растущую критику среди предпринимателей. В связи с этим контрсанкции РФ могут быть отменены лишь в случае полного отказа США от антироссийских санкций. "Другого пути нет".

Днем ранее Госдума утвердила в первом чтении проект ответа на санкции Запада. Второе должно состояться в четверг. Документ предоставит Кабинету министров России вводить ограничения против других стран при поддержке президента. Кроме того, закон предусматривает уголовное наказание за реализацию западных санкций в пределах России. Валентина Матвиенко заявила, что этот процесс не будет касаться заграничных медикаментов.