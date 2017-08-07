Ким Чен Ын встретится с Трампом лишь в случае отказа от денуклеаризации КНДР

Заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что Ким Чен Ын согласен встретиться с Дональдом Трампом лишь в случае отказа США от северокорейской денуклеаризации. Слова чиновника приводит издание Yonhap.

По словам замминистра, правительство Пхеньяна пойдет на дипломатические переговоры с представителями США, если последние продемонстрируют стремление к налаживанию мирного сотрудничества между государствами. Но если американцы будут настаивать на односторонней денуклеаризации КНДР, власти Северной Кореи намерены отказаться от участие в саммите.

Существенная подвижка в отношениях КНДР с обеспокоенными странами произошла 27 апреля, когда Ким Чен Ын встретился с Мун Чжэ Ином - коллегой из Южной Кореи. Правители встретились на границе и обсудили возможность мирного договора между странами. Тогда они решили, что соглашение может быть достигнуто ещё до конца 2018 года. После этого Пхеньян запланировал отдельно встретиться с дипломатами США и Южной Кореи, но отказался от этой затеи после совместных учений армий этих государств. На этой волне КНДР объявила о потенциальной отмене беседы Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, назначенную в Сингапуре 12 июня. В Госдепе отметили, что официального отказа пока не получали.