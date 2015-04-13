Хиллари Клинтон названа позором США

Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк и общественный деятель Бетси Маккоуи назвала Хиллари Клинтон позором США.

Интервью с Бетси Маккоуи можно увидеть в открытом доступе на YouTube. Политик сказала, что в своем фиаско в выборах президента США Клинтон обвинила всех, кого лишь можно обвинить. Например, Хиллари ссылалась на причастие к этой истории Владимира Путина (президент России), Джейми Коми (бывший глава ФБР), предыдущего президента США Барака Обамы. Также экс-кандидат не забывала упомянуть о том, что ей помешали победить сексизм и расизм американского общества.

Бетси Маккои подчеркнула, что истинную причину своего фиаско Клинтон сама называла в своей книге. Хиллари говорила там, что миллионы американцев на самом деле ее не любят. Политик отметила, что своими поездками из одного уголка мира в другой в поисках причины своего проигрыша Клинтон позорит всю свою страну.

К слову, бывший глава ФБР Джейм Коми заявлял о том, что "помешанность" на успехе в выборах Хиллари Клинтон стала одной из причин для того, чтобы он возобновил дело о "почтовом скандале". Клинтон нередко критиковали за то, что занимая пост госсекретаря она использовала частный сервер.

Напомним, что в 2016 году Хиллари Клинтон была кандидатом на пост президента США. Тогда она потерпела поражение: Дональд Трамп набрал 306 голосов от выборщиков, Хиллари Клинтон - 232.