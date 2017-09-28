Поклонская: Еще Николай II мечтал построить Крымский мост

Депутат Госдумы Наталья Поклонская дала свой комментарий по поводу открытия Крымского моста через Керченский пролив. По ее словам, о подобной переправе мечтал еще Николай II, однако только Путину удалось воплотить в жизнь мечту многих.

Как стало известно, во вторник, 15 мая, состоялась торжественная церемония открытия Крымского моста. В связи с этим многие высказали свое мнение, не осталась в стороне и Наталья Поклонская. По ее словам, еще в 1900-х годах появилась задумка построить мост через Керченский пролив, однако тогда императору Николаю II не удалось воплотить мечты многих в реальность. Как раз в то время началась Первая мировая война, а за ней и революция, потому до строительства моста никому не было дела.

Больше никто так и не захотел реализовать идею Николая II, до тех пор, пока впервые об этом не заговорил президент России Владимир Путин. В 2015 году началась "стройка века", которая продлилась 27 месяцев, и вот теперь Крым напрямую связан с Россией. Поклонская отметила, что Крымский мост символизирует могущество и гордость России, потому "все враги" РФ должны завидовать огромному государству.

Стоит отметить, что не так давно и Путин намекнул на то, что еще в начале ХХ века люди мечтали о переправе через Керченский мост. Он рассказал строителям, что им удалось сделать то, что так и не смогли воплотить при "батюшке-царе".