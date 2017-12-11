МИД Турции предложил послу Израиля покинуть Анкару

Во вторник, 15 мая, стало известно о том, что от МИД Турции послу Израиля Эйтану Наэху поступило предложение на неопределенный срок уехать из страны. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Как стало известно, после того, как президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением в адрес полиции Израиля, жестоко обошедшимися с палестинцами в секторе Газа, которые выступили против открытия американского посольства в Иерусалиме, послу Израиля предложили в срочном порядке покинуть Анкару.

В турецком МИД отметили, что посол Израиля уже был проинформировал по поводу того, что его ожидают в Тель-Авиве для консультации с послом Турции. Кроме того, ему предложили на неопределенный период времени покинуть Турцию и уехать к себе на родину.