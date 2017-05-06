Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на символичность открытия Крымского моста. По его словам, претворение такого масштабного проекта в жизнь в очередной раз доказывает, что даже самые амбициозные планы президента России Владимира Путина могут быть осуществлены.

Сегодня, 15 мая, в Крыму пройдет торжественное открытие Крымского моста‍, который через Керченский пролив соединит полуостров с Краснодарским краем. Естественно, на этом событии будет присутствовать российский президент Владимир Путин, который откроет церемонию. Он первым откроет по нему движение, проехав вдоль, а после выступит перед рабочими, которые участвовали в его возведении.

Песков обратил внимание на символичность открытия Крымского моста. По его словам, сегодняшний день важен не только лишь с практической точки зрения. Пресс-секретарь Кремля считает, что завершение строительства послужило знаком для тех, кто не верил в возможность этого. Также это еще раз напомнит о профессионализме Владимира Путина.

Напомним, что Крымский мост представляет из себя переход через Керченский пролив для автомобильного и железнодорожного транспорта. Он соединит Керченский и Таманский полуострова.