Госдума в первом чтении одобрила законопроект о контрсанкциях в отношении США

Госдума в первом чтении приняла решение поддержать законопроект о контрсанкциях в отношении США и других стран, которые поддерживают антироссийские ограничительные меры. Отмечается, что во втором чтении данный законопроект может существенно измениться.

Как стало известно, в первом чтении Госдума полностью поддержала законопроект о введении зеркальных мер в отношении США и других стран, выступающих за антироссийские санкции. Теперь, согласно данному законопроекту, в Россию запретили ввозить продукцию сельского хозяйства, алкоголь, табак, лекарства, а также редкоземельные металлы из США и других стран.

Помимо всего этого, появилась возможность отменить сотрудничество с американскими компаниями в области авиастроения, создании ракетных двигателей и ядерной энергетике.

Отмечается, что уже во время второго чтения законопроект о контрсанкциях может существенно измениться. Так, в Госдуме намерены смягчить некоторые запретные пункты до тех пор, пока США и другие страны не откажутся от антироссийских санкций.