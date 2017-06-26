Путин и Медведев в Сочи могут обсудить формирование нового Кабмина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, что возможно во вторник, 15 мая, на встрече Путина с Медведевым будет обсуждаться вопрос о формировании Кабмина. Песков отметил, что это может произойти в Сочи, где сейчас находятся главы правительства.

Как стало известно, сегодня, 15 мая, Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым могут обсудить формирование нового правительства Кабмина. Об этом рассказал личный помощник Путина, который общается с прессой, Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящий момент неизвестно, что именно будет происходить на встрече, так как вид совещания будут обсуждать сами главы правительства. Вполне возможно, что будет затронут и один из главных для России в настоящий момент аспектов формирование Кабмина.