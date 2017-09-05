Глава МИД Франции назвал мнение Кадырова о воспитании ею террориста недопустимым

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал мнение президента Чечни Рамзана Кадырова о воспитании государством, которое представляет дипломат, террориста недопустимым. Таким образом стали развиваться события после нападения в Париже вооруженного мужчины в ножом на случайных прохожих.

Во французском Министерстве иностранных дел ответили на резкое заявление Кадырова по ситуации в Париже. Так, стало известно, что из уст главы ведомства Жана-Ив Ле Дриана также прозвучало крайне нелестное сообщение для чеченского предводителя. Он отметил, что Франция не станет слушать советов диктатора, который до сих пор не научился правильно управлять своим государством. Кроме того, Ле Дриан начал говорить о "тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГ* (организация, деятельность которой находится в РФ под запретом)" . По этой причине он назвал мнение Кадырова недопустимым.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" передавало информацию о том, что в сети появилось видео на эту тему, опубликованное террористами. На нем было запечатлено, как обвиняемый в нападении в Париже уроженец Чечни Хамзат Азимов дает присягу ИГИЛ*.