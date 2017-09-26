Количество погибших в Газе палестинцев достигло 59 человек. Данные приводят СМИ, ссылаясь на источник в Министерстве здравоохранения Палестины. С сожалением там сообщают, что среди смертельно пострадавших есть восьмимесячная девочка.

СМИ передают последние новости о происходящем в Палестине. После того, как США перенесли свое посольство в Израиль, акции протеста на границе сектора Газа продолжились с новой силой. Эти события с каждым днем уносят все больше человеческих жизней. Палестинцы выходят на митинги, которые после подавляют израильские силовики. В ходе таких столкновений погибло больше полусотни человек. Как сообщается, на сегодняшний день точное число составляет 59 смертельно пострадавших.

Столкновения происходят на границе Израиля с сектором Газа. Помимо погибших, в ходе беспорядков получили ранения и травмы еще около 2,7 тысяч человек. По этой причине в Палестину направлены из Египта семь машин с бригадами скорой помощи, а также медикаментами и лекарственными препаратами. Пока что они не достигли необходимого места, правительство надеется, что им удастся успешно пересечь границу.