СМИ: В КНДР происходит активный снос ядерного полигона Пхунгери

СМИ передают новости о том, что в КНДР происходит активный снос ядерного полигона Пхунгери. Такие данные появились на портале 38north, который основывался на снимках, сделанных спутниками 7 мая.

Стало известно об активных действиях со стороны КНДР, которая обещала до конца текущего месяца справиться с демонтажем ядерного полигона Пхунгери. Такие данные приводят иностранные СМИ, однако они приводят убедительные доказательства своих слов. Так, вышеупомянутый портал прилагал к своей новости снимки, сделанные с помощью коммерческих спутников.

Источник приводил в своем материале факты о том, что на полигоне явно произошли некоторые изменения. На данный момент не хватает нескольких зданий, которые раньше там стояли, убраны рельсы и вагонетки. Несмотря на то, что главные здания для военных целей пока остаются нетронуты, в СМИ уверяют - их снесут во время так называемой церемонии демонтаж объекта Пхунгери, которая будет происходить с 23 по 25 мая этого года, на нее пригласят представителей Республики Корея, Китая, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и РФ.