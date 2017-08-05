Дмитрий Рогозин скоро может стать главой "Роскосмоса"

СМИ стало известно о том, что врио вице-премьера Дмитрий Рогозин вскоре может стать главой "Роскосмоса". Отмечается, что в будущем после его назначения "Роскосмос" будет преобразован в ракетно-космический холдинг.

Как сообщается, Дмитрий Рогозин не войдет в состав нового правительства, потому уже сейчас власти ищут ему новую работу. Так, в настоящий момент рассматриваются два варианта: Рогозин может стать новой главой "Роскосмоса", или же помощником российского президента Владимира Путина.

Стоит отметить, что информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны, а также лица, близкие к окружению самого Рогозина.

Напомним, Дмитрий Рогозин находится на посту вице-премьера с 2011 года. После смены правительства его должность займет замглавы Минобороны Юрий Борисов.