Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

Израильские СМИ, ссылаясь на источники из Армии обороны государства, сообщают о том, что по позициям ХАМАС в секторе Газа были нанесены авиаудары. Атака израильских военно-воздушных сил коснулась сразу 5 позиций движения исламистов.

В сообщении, полученном СМИ от Армии обороны Израиля, указывается, что атака по позициям была произведена после того, как случились 3 «серьезных инцидента». По данным израильских изданий, «инциденты» несли цель навредить военным Израиля.

Атаки пришлись на 5 позиций ХАМАС, которые располагались в секторе Газа. Согласно утверждениям представителей Армии обороны Израиля, удары стали последствиями провокаций.

ХАМАС – движение, признанное почти во всем мире террористическим. Основной зоной из дислокации считается сектор Газа, где они действуют с 2007 года. Группировка признана террористической в ряде стран. О том, что ХАМАС является организацией боевиков, заявили в Израиле, Канаде, США, Японии и ЕС. Помимо этого, группировка запрещена в Иордании, Египте. Австралия и Великобритания признает террористической лишь военное крыло ХАМАС. В России организация не признана террористической, ее считают легитимным партнером, с которым можно вести переговоры.