18 мая Трамп обсудит с генсеком ООН ситуацию по КНДР и Сирии

18 мая 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудит с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем ситуацию по КНДР и Сирии. Кроме того, американская сторона хочет выразить новые предложения по реформированию ООН.

В пресс-службе Белого дома, официальной резиденции президента США Дональда Трампа, заявили о его предстоящей встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Также было указано, какие важные вопросы подвергнутся обсуждению в ходе нее. Так, источник указывает на открытые вопросы по ситуации в Северной Корее, Сирии, а также некоторые организационные вопросы по ООН.

Как стало известно, недавно США прекратило финансировать одну из программ всемирной организации. Причиной этому стало недовольство Вашингтона тем, как она расходует средства. Более того, Трамп не раз говорил, что считает пустой тратой денег ее спонсирование, так как на самом деле она "не решает проблемы" человечества. Его встреча с Гутерришем произойдет в Белом доме в пятницу.