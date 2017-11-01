Владимир Жириновский рассказал о размере своей пенсии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой о том, какую он получает пенсию. По словам Жириновского, его пенсионные выплаты составляют 25 000 рублей в месяц, а стены зала парламентских заседаний в Москве – опасные для здоровья.

Во время беседы с Татьяной Москальковой, которая является уполномоченной по правам человека, 72-летний Владимир Жириновский рассказал, что получает 25 000 рублей пенсионных выплат. По словам политика, именно такую сумму ему начисляет государство.

Помимо этого, Жириновский обвинил власть СССР. По словам политика, советская власть мало заботилась о здоровье и безопасности людей, строя для них дома. Из-за этого, утверждает Жириновский, в здании на Охотном ряду в Москву, где проходят заседания парламента, находится опасно для жизни.

По словам Жириновского, депутаты сидят в зале, который уже непригоден для работы. Политик утверждает, что это здание было построено 80 лет назад, а сейчас бетон стал извергать вещества, которые вредны для дыхания. Жириновский обратился к Москальковой с напоминанием о том, что она должна беспокоиться об этой проблеме и заниматься ее решением.