В Сочи прошла встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна

Владимир Путин в Сочи провел встречу с Николом Пашиняном. Стоит отметить, что во время переговоров российский президент и новый премьер-министр Армении обсудили текущие отношения между двумя странами.

Как стало известно, в понедельник, 14 мая, Путин приветствовал Пашиняна и поздравил его с победой на выборах премьера Армении. Он выразил надежду, что отношения между Москвой и Ереваном не только останутся прежними, но в будущем станут еще более тесными. Пашинян уверен, что Армения не станет разрывать отношений с Россией и продолжит работать в сторону их улучшений.

В ходе встречи Путин сообщил Пашиняну, что товарооборот между странами значительно вырос, а тот в свою очередь отметил туропоток из России в Армению. Пашинян также поздравил Путина с Днем Победы и восхитился достижениями российского ВПК.

Примечательно то, что во время встречи с российским президентом, Пашинян предпочел разговаривать именно на русском языке и переводчик на переговорах не потребовался.