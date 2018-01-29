В США рассказали о возможной «военной конкуренции» с Россией в Арктике

В отчете аналитического департамента конгресса США была написана информация о том, что Арктика может стать зоной «военной напряженности и конкуренции». Согласно данным, американский конгресс считает, что арктическая территория и раньше была ареной, где «соперничали» США и СССР.

Как указано в отчете, таяние ледников в Арктике может открыть новые возможности для флота. Сейчас чаще всего используются подлодки, причиной этому является то, что в водах преобладает покров из льда, ограничивающий движение кораблей.

В отчете подчеркнули, что арктическая территория и раньше выступала в роли арены, где США и СССР демонстрировали свое «военное соперничество». Тогда в Арктике «соревновались» за то, кому же можно там разместить авиационную технику и судна подводного флота.

По мнению экспертов, после распада СССР в США стали придавать Арктике меньшее значение. Однако, Россия захотела вернуться на арктическую территорию, что стало поводом для американского Минобороны вернуть свой интерес к данному региону.