Республика Корея и КНДР на высоком уровне проведут переговоры по договоренностям уже на этой неделе‍

Республика Корея и КНДР на высоком уровне проведут переговоры по договоренностям, к которым они пришли 27 апреля в ходе саммита, уже на этой неделе‍.

В Республике Корея передают новости о том, как продвигается ее настоящее сотрудничество с северным соседом КНДР. Подробнее об этом рассказал Пэк Дэ Хён, который занимает должность официального представителя южнокорейского министерства объединения. По его словам, уже на этой неделе лидеры двух стран должны собраться, чтобы конкретнее обсудить, каким образом можно добиться реализации договоренностей, обсужденных ими в конце апреля.

На прошлой встрече президент Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали Пханмунджомскую декларацию, согласно которой теперь они должны вести политику. По этой причине они проведут переговоры на высоком уровне. В ходе них будут разобраны конкретные шаги о том, как обе страны прекратят военнонастроенные действия против друг друга и начнут возрождать былые связи, которые до войны в 50-х годах существовали между ними в экономическом плане.