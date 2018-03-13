Глава контрразведки Великобритании предупредил Россию о предстоящей изоляции

Глава контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер предупредил Россию о предстоящей изоляции. Сегодня, 14 апреля, он будет выступать перед коллегами из Европы, которые соберутся в Берлине, мысли из его речи удалось выведать авторитетному изданию Bloomberg.

Как стало известно, сегодня днем через уста Эндрю Паркера прозвучит очередная угроза Европы в адрес России. СМИ приводят несколько цитат и вырезок из его предстоящей речи, которые доступно объясняют, какой теме она будет посвящена. Так, представитель секретной службы MI5 решил предупредить Россию о будущей изоляции.

По данным источника, очередные жесткие меры Великобритания хочет предпринять, так как считает отравление двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля "преднамеренным и целенаправленным актом", который лежит на совести Москвы. Паркер хочет, чтобы она полностью ответила за якобы совершенные поступки и стала еще большим изгоем среди других стран.