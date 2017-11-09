Американские СМИ сравнили лимузины Дональда Трампа и Владимира Путина

Журналист Том О`Коннор из американского издания Newsweek решил сравнить «Кортеж» Владимира Путина и Cadillac Дональда Трампа. Оказалось, что между президентом США и президентом России есть нечто общее – оба они любят высококлассные лимузины.

По словам американского журналиста, между Трампом и Путиным наблюдается тенденция «интересных отношений», что идет в разрез с традиционной внешней американской политикой. Такие «отношения» не совсем понятны и «удивляют мир». Однако, между президентом США и главой России есть нечто общее – и тот, и тот любят лимузины высокого класса.

«Кортеж» Путина имеет двигатель V12, который гораздо мощнее, чем двигатель V8, размещенный в Cadillac Трампа. Помимо этого, лимузин президента США на весит на 1,5 тонны больше престижной машины президента России.

По словам журналиста, лимузин Путина едва ли превосходит по своим характеристикам более старый, но весьма мощный автомобиль, на котором ездит Трамп. Автор статьи, сравнивая лимузины глав США и России, отмечает, что в машине Путина все же имеется масса новых технологий, обеспечивающих связь и защиту.

Помимо этого, утверждает журналист, ожидается выход новой версии лимузина для президента США. После этого, считает он, российскому лимузину не удастся в течении долгого времени «оставаться впереди».