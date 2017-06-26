«Что нам с ним делать»: украинский поэт заявил, что Крым Киеву не нужен

Украинский поэт Василий Шкляр в очередной раз поделился своим провокационным заявлением, высказавшись о том, что Крым Украине не нужен. Как заявил Шкляр, в Чикаго или Нью-Йорке проживает большее число «сознательных украинцев», чем таковых имеется на территории Крыма.

В эфире на украинском радио поэт Василий Шкляр снова решил коснуться темы Крыма. В этот раз он заявил, что полуостров не нужен Украине, так как там нет «своих людей».

По словам Шкляра, на полуострове проживает большое количество «природных» россиян, чувствуют эйфорию от того, что сейчас проживают на территории, которая входит в состав России. Поэт уверен, что на полуострове не живут «сознательные украинцы».

Шкляр заявил, что на территории Нью-Йорка или в Чикаго проживает куда большее число «сознательных украинцев», чем в Крыму. Помимо этого, поэт задается риторическим вопросом о том, что же Украине делать с Крымом, если он снова вернется в ее состав.

Поэт отметил, что сейчас, в условиях демократии, действовать методами тоталитаризма нельзя. Не удастся «поставить на место» жителей Крыма путем выселения. Нельзя заселить Крым «своими», считает Шкляр.

Помимо этого, Шкляр заявил, что Крым не считался Украиной. Якобы, живущие на полуострове украинцы, говорили на него «чужбина». Согласны ли с этим мнением другие украинцы и как заявление поэта прокомментируют в Киеве – пока не известно.