Глава МИД Ирана обсудил с главой МИД Китая ситуацию вокруг ядерной сделки

13 мая глава МИД Китая Ван И вместе с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом обсудили ядерную сделку. Как сообщается, Зариф начал дипломатическое турне, посвященное обсуждению сложившейся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе ситуации.

О разговоре глав МИД Ирана и Китая рассказали в китайском министерстве. В МИД Китая рассказали, что Ван И вместе с Джавадом Зарифом высказались о том, что СВПД по ядерной программе в Иране нужно сохранять. Помимо этого, во время встречи в Пекине главы иранского и китайского МИД обсудили дальнейшее развитие ситуации.

По словам Ван И, в Китае готовы оказывать поддержку в консультациях со всеми соответствующими сторонами. Помимо этого, Китай намерен продолжать делать все возможное, чтобы сохранить СВПД.

Глава МИД Ирана высказал слова благодарности в адрес своего китайского коллеги. Зариф отметил взвешенность позиции Китая и также добавил, что Тегеран готов консультировать все стороны сделки.