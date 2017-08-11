Военный эксперт назвал «лукавством» выводы американских СМИ о гиперзвуковом оружии России

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец высказался на счет сравнения американскими СМИ гиперзвукового оружия США, Китая и России. Выводы изданий эксперт назвал «лукавством», которым аналитики из США попытались оправдать свое «отставание» в оружейном плане.

Баранец назвал уровень гиперзвукового оружия в США «топтанием на уровне 5-6 махов». А вот в России, утверждает эксперт, этот уровень достиг «10-ти махов». Полковник в отставке считает, что слова США о приоритетности создания высокоточного неядерного гиперзвукового оружия являются «лукавством».

По словам эксперта, «глупо» говорить о том, что в России все внимание отдали созданию гиперзвукового оружия с ядерной боеголовкой. Баранец указал на то, что российские специалисты создают универсальное оружие такого типа.

Помимо этого, эксперт рассказал о «Кинжале» - гиперзвуковой ракете, которую продемонстрировали на параде ко Дню Победы. По словам Баранца, в мире сейчас нет оружия, которое могло бы превзойти «Кинжал». Исходя из этого, эксперт составил свой рейтинг по разработкам подобного оружия. На первое место он поставил Россию, на второе – Китай, а на третье – США.