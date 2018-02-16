«Оружие судного дня»: В ВМФ России поступят ядерные подводные беспилотники «Посейдон»

До 2027 года в ВМФ России поступят ядерные подводные беспилотники «Посейдон», который оснащены атомной энергетической установкой. Носителем «оружия судного дня» выступит атомная подлодка, строительством которой уже занимаются специалисты «Севмаша».

По данным СМИ, которые ссылаются на источники из оборонного-промышленного комплекса, в состав «Посейдона» будут входить скоростные глубоководные торпеды с малогабаритными ядерными энергетическими установками. Как рассказал источник, подлодкой будет не судно 5-го поколения «Хаски», субмарина будет другой.

«Оружие судного дня» поступит на вооружение в период с 2018 до 2027 года. Источник не уточняет, какой именно будет субмарина для «Посейдона». Однако известно, что на данный момент на «Севмаше» ведутся работы по созданию как минимум двух томных подлодок спецназначения. Одна из них и может быть носителем для ядерных подводных беспилотников.