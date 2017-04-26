"Денег нет, но вы держитесь": Пенсионерке, ставшей мемом, повысили пенсию на 450 рублей

Журналистам удалось разыскать в Крыму пенсионерку, которая два года назад поинтересовалась у премьер-министра России Дмитрия Медведева по поводу пенсий и он посоветовал ей "держаться". Они разузнали, как сейчас живет женщина, ставшая мемом, а также то, что ей повысили пенсию на 450 рублей.

Напомним, в 2016 году пенсионерка Анна Буянова по просьбе коллег пробралась к машине Медведева переулочками и решила спросить у него, когда же будет индексация выплат. Когда премьер увидел женщину, рвущуюся к нему через охрану, он сказал мужчинам разойтись и пропустить пенсионерку.

Буянова задала Медведеву свой вопрос и получила в ответ, что индексация нигде не проводилась, так как нет денег, а затем он пожелал пенсионерке всего доброго, хорошего настроения и здоровья, а также произнес "держитесь здесь". Позднее фраза премьера сократилась до "Денег нет, но вы держитесь" и стала мемом в соцсетях.

Теперь же журналисты разыскали пенсионерку и узнали, как она сейчас живет. По ее словам, ничего существенно не изменилось, вместо обещанных 11 тысяч пенсии она получила к своим 8058 рублям прибавку всего лишь в 450 рублей. От голодной смерти Буянову спасает только домашнее хозяйство, иногда для того, чтобы оплатить коммунальные услуги, ей приходится продавать своих животных.