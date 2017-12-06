Западные СМИ: у России есть более мощное оружие, чем Су-57

Западные СМИ сообщили о том, что в Кремле намерены отложить массовую закупку самолетов до 2020-х годов, это связано с нехваткой денег. По версии изданий, Россия может иметь более мощное оружие, чем Су-57 или же просто не иметь средств на производство «невидимок».

По данным издания The National Interest, Россия не будет заниматься массовым производством истребителей-невидимок пятого поколения Су-57. Это может быть обусловлено тем, что в Кремле решили сделать упор на другое, более мощное оружие. Также рассматривается вариант о банальной нехватке средств.

По мнению специалистов, в 2019 году будет представлена некая версия Су-57, которую можно будет назвать «промежуточной». Таких моделей ВКС РФ получит порядка 10 штук. Однако, массовое производство полноценных Су-57 будет отложено до 2020 годов. Вполне вероятно, что самолеты могут не производиться и после 2020-х.

Как утверждают эксперты, у России есть возможность для создания самолетов. Однако, массовое производство суден весьма затратное, а бюджета для этого не хватит. По версии издания, в Кремле не считают «невидимки» очень важными. Это обусловлено тем, что Россия полагает надежды на более мощное оружие, крылатые ракеты в их числе.