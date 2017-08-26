В Афганистане потерпел крушение военный вертолет

В Афганистане разбился вертолет национальной армии, который проводил спецоперацию в районе Гильменда и потерпел крушение, выполняя экстренную посадку. По данным из СМИ, которые сообщили другую версию случившегося, вертолет был сбит террористами.

Как сообщили в Министерстве обороны Афганистана, в ночь на 13 мая на юге страны потерпел крушение военный вертолет. По информации, которую предоставляет ведомство, в работе судна были замечены технические неисправности, а пилот был вынужден совершать посадку в экстренных условиях. Экипаж успел отдалиться от судна на безопасное расстояние, после чего вертолет был уничтожен.

Однако, в СМИ появилась и другая версия крушения вертолета. Как сообщают издания, ссылаясь на анонимные источники, военное воздушное судно направлялось в город для того, чтобы там было проведено задержание главы террористической группировки. В Исламском радикальном движении «Талибан»*, которое запрещено в России, рассказали, что боевики группировки сбили вертолет и убили всех военных, которые находились на его борту. Какая из версий достоверная – пока не известно.