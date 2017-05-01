СМИ: США опасаются, что их база на юге Сирии может быть захвачена Ираном

Издание WP, ссылаясь на источники из администрации США, заявило, что американские политики имеют опасения на счет того, что их военная база на юге Сирии может оказаться в окружении шиитских отрядов, поддерживающих Иран. Так, американские власти думают о том, что база на сирийской территории имеют риски быть захваченной иранцами или группировками, которые их поддерживают.

Как полагают в американской администрации, расположенная в пустыне база может быть окружена шиитскими отрядами, которые оказывают поддержку Тегерану. Помимо этого, в США полагают, что авиаудары по отрядам, которые могут окружить базу, еще больше втянут страну в сирийский конфликт.

По данным издания, американская база может быть захвачена из-за того, что войска Ирана намерены блокировать наземные пути сообщения с Дамаском и Средиземным морем. Эксперты уже отметили, что ситуация вокруг базы может указывать на наличие противоречий в политике США по Ирану.