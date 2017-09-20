В Китае проводят тестирование авианосца собственной разработки

В Китае тестируют боевой корабль проекта 001А, который станет вторым таким судном в составе военно-морских сил КНР. Испытания проходят в городе Далянь.

Как сообщается, авианосец построили исключительно за счет собственных сил Китая. 13 мая боевое судно покинуло причал и отправилось на ходовые испытания.

Об официальном названии судна пока не известно, однако в китайских СМИ его уже стали называть «Шаньдун», что в переводе значит «восток гор». Известно, что авианосец создали по подобию судна Ляонин», которое было сделано на базе крейсера «Варяг», произведенного в СССР.

Как утверждают китайские СМИ, в ВМС Китая в скором времени может появиться не только второе, но уже и третье судно. Якобы, в прошлом году уже стали создавать третьего авианосца, который будет оснащен функцией катапульты для придания ускорения самолетам на взлете. Данная катапульта будет работать за счет электромагнитных систем.