Захарова обвинила Украину во лжи и привела доказательства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила в своем Facebook-аккаунте пост, в котором заявила о лжи Украины в ООН. По мнению Захаровой, украинское правительство организовало мероприятие на тему пропаганды, а к организаторам данного действия «приписало» комитет из ООН.

Как утверждает Захарова в своем Facebook, постпредставительство Украины при ООН рассылало пригласительные на мероприятие, посвященное борьбе с пропагандой и фейками. В данном приглашении, утверждает представитель российского МИД, указывается, что мероприятие будет проходить с участием Комитета ООН по информации.

Но, председатель комитета ООН сообщал, что под их эгидой никаких мероприятий не проводилось. Захарова обвиняет Украину во лжи и утверждает, что украинские власти являются организаторами данного мероприятия.

Помимо этого, Захарова еще раз рассказала о том, что российский дипломат стал жертвой угроз от ветеранов АТО, которые присутствовали на семинаре. По словам Захаровой, Украина «приписала» к организаторам своего мероприятия членов ООН, что на самом деле таковым не является. Свои рассуждения, скриншот и видео, где показано, кто на самом деле является организатором мероприятия, Захарова разместила в своем Facebook.