Пусть Россия соблюдает: конгресс США позволил Трампу расторгнуть договор РСМД

В конгрессе США комитет по вопросам вооруженных сил утвердил законопроект, который позволит главе страны Дональду Трампу выйти из соглашения о запрете ракет средней и малой дальности. Так объявило издание SFGate.

Сенаторы нижней палаты американского конгресса приняли поправки в оборонный бюджет государства, которые предложили республиканцы. Новые положения предполагают, что президент может отказаться от участия в договоре РСМД.

Журналисты передают речь Майкла Тернера, сенатора от Республиканской партии из штата Огайо. Он отметил, что такое решение призвано подтолкнуть Россию к неукоснительному соблюдению договора РСМД. В противном случае США будет выглядеть глупо, соблюдая соглашение лишь сами с собой.