В сети появилась информация о том, сколько человеческих жизней унесла с собой военная ракетная атака Израиля по Сирии.

В ночь с 9 на 10 мая Израильские военные самолеты были замечены над Сирией, после чего на страну обрушилось сразу 70 военных ракет в разных районах. В результате данного происшествия погибло минимум 27 человек. Точное количество пока не известно. Среди погибших были 6 военнослужащих из Сирии, 15 жителей Ирана (8 советников и 7 солдат), а все остальные были иностранными военнослужащими, которые решили присоединиться к войскам Башара Асада, который сейчас является действенным президентом Сирии.

В ответ на обвинения представителей Сирии военные из Израиля объяснили это происшествие тем, что это была ответная мера на ракетную атаку военнослужащих Ирана, которые находились в Сирии. В городе Иерусалим сообщали, что этот удар нанесли по Голанским высотам. Некоторые снаряды удалось перехватить системе ПВО.

Буквально на следующий день после нанесения ракетной атаки министр обороны Израиля выразил свое мнение по поводу того, что Башару Асаду стоит отказаться от помощи военнослужащих из Ирана.