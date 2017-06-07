Борт 777: "Ярослав Мудрый" учтиво проследил за америкаским авианосцем "Гарри Трумэном"

Британские журналисты сняли с борта авианосца США "Гарри Трумэна", как за ними следит российское судно "Ярослав Мудрый". Фотографию ракетного фрегата РФ опубликовал телеканал ITV.

Представители утверждают, что "Ярослав Мудрый" долгое время наблюдал за перемещениями американского корабля. При этом экипажи двух кораблей периодически информировали друг друга, чтобы избежать потенциальных инцидентов. Для контакта по радиосвязи моряки использовали протоколы со времен "холодной войны". Американцы обращались к российским коллегам по позывному "777" - именно такой номер они разглядели на борту "Ярослава Мудрого".

По информации ITV, российский фрегат ранее аналогичным образом уже следил за "Гарри Трумэном". Инцидент произошел в 2016 году. Тогда "Ярослав Мудрый" провел опасный маневр и пересек курс американского судна в опасной близости от носовой части. Военное руководство США предположило, что российский флот таким сближением хотел сорвать задание команды авианосца. По сравнению с событиями двухлетней давности, сейчас поведение "Ярослава Мудрый" вполне "мило и любезно".