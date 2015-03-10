Порошенко специально съездил в Дюссельдорф, чтобы отведать немецкой кухни

Издание RT Online сообщило о том, что украинский президент во время своей поездки в Германию специально назначил экскурсию в немецкий город Дюссельдорф. Там он посетил ресторан Zum Schiffchen, где отведал традиционных немецких блюд. В частности, это было рагу из бычьего хвоста и рюлька свиньи.

Как известно, Порошенко ездил в Германию, чтобы 10 мая поучаствовать в трехсторонней встрече. С президентом разговаривали канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Встреча происходила в городе Аахен. Известно, что обсуждение неким образом затронуло ситуацию на Донбассе. Было высказано предложение ввести в эту зону миротворцев ООН. После чего главы государств обсудили, каким образом это будет возможно сделать.

После этого Порошенко отправился на экскурсию в Дюссельдорф. По словам сотрудника дюссельдорфских правоохранительных органов, эта поездка была не запланирована, ее в графике не было, однако Порошенко ее согласовал с полицией.

Известно, что в Дюссельдорф Порошенко отправился специально, чтобы попробовать традиционную немецкую кухню. Эта затея ему вдоволь удалась и он ушел из ресторана довольным.