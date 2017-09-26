Минобороны прокомментировало перехват российских самолетов истребителями США

Ранее "Версия" сообщала, что американские истребители F-22 перехватили неподалеку от Аляски российские бомбардировщики Ту-95. 12 мая этот инцидент от лица Минобороны прокомментировал генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам военного, воздушные суда дальней и морской авиации ВКС России успешно пролетели над нейтральными зонами Северного Ледовитого океана, а также морей Охотского и Берингова. В операции участвовали противолодочные аппараты Ту-142 и стратегические самолеты-ракетоносцы Ту-95МС. Их охраняли истребители РФ Су-35 и МиГ-31. Проведя в небе 17 часов, военнослужащие провели воздушную дозаправку. Все запланированные задачи удалось выполнить.

Игорь Конашенков подтвердил, что определенную часть пути российских военных сопроводили два американских F-22. Они удерживали дистанцию, превышающую сотню метров. Генерал-майор подчеркнул, что пилоты ВКС периодически летают над нейтральными водными территориями северных морей, Черного моря, Атлантического и Тихого океана. При этом они соблюдают все международные законы и неприкосновенность государственных границ.