Прибыльная сфера: Минзрав Забайкалья обнародовало доходы руководства и главврачей

Минздрав Забайкальского обнародовало задекларированные доходы руководства и главных врачей региона. Документ появился на официальном сайте ведомства.

Министр Сергей Давыдов за 2017 год получил 2,2 миллиона рублей. В декларации также указана недвижимость чиновника. Ему принадлежит два участка земли, два частных дома, столько же квартир, бассейн, гараж, бильярдная, три бани и небольшой домик для гостей. Стоит отметить, что супруга главы министерства является лидером по доходам с 29,5 миллионами рублей. Она владеет магазином и стоматологической клиникой. а заработанные деньги она приобрела автомобиль Lexus. В документе сказано, что для этого ей пришлось взять кредит, продать другую машину и добавить из личных накоплений.

Годовая зарплата заместителей Сергея Давыдова достигает 2,1 миллиона рублей. Стоит обратить внимание, что в доходах мужа Марины Кондратьевой указано лишь 80 рублей.

Больше всего денег среди главных врачей Забайкалья получила Ирина Попова, глава региональной стоматологической клиники. Согласно публичным данным, она заработала не меньше министра - 2,2 миллиона. По 1,8 миллиона получили руководители Забайкальской клинической больницы Виктор Шальнев и психиатрической больницы им. Кандинского Ольга Ступина. Самая маленькая зарплата оказалась у Сергея Базарова - главврача туберкулезной больницы. Он указал в декларации 993 тысячи рублей. В среднем, доходы людей, возглавляющих медучреждения ЦРБ, за 2017 год превышают миллион рублей.