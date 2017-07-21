Бен Ходжес: "Россия понимает только силу"

Бен Ходжес, генерал из США, заявил о том, что Россия понимает только силу.

Американский военный уверен в том, что НАТО следует проявить единство в борьбе с российской агрессией. Он назвал Россию великой странной с выдающимися людьми и историей, однако, по его мнению, эта страна понимает только силу. По словам Ходжеса, в случае если НАТО не продемонстрирует российской власти силу своего объединения, то это можно назвать похвалой в сторону действий российского правительства. Он так же отметил, что в будущем возможно вторжение этой страны в другие государства Прибалтики и СНГ в целом.

Напомним, недавно Бен Ходжес говорил о том, что президентские выборы в России не означают прекращение военных действий на востоке Украины. По его мнению, Россия достаточно вложила в это денег и просто так не уйдет. К слову, вооруженный конфликт между украинской армией и пророссийскими боевиками в Донецке и Луганске длится еще с 2014 года и Ходжес считает, что в скором времени это не закончится.