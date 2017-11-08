"Не получали": WADA пока не соглашается с заявлениями СК о лживости Родченкова

Во Всемирном антидопинговом агентстве всё ещё не получили документов от Следственного комитета, которые должны опровергнуть заявления Григория Родченкова о подмене проб на допинг. Таков ответ на информационный запрос TACС по этому поводу.

Как писала "Версия", 11 мая Светлана Петренко рассказала о документах, которые опровергают высказывания экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве. По словам представителя, СК отправило WADA бумаги, которые свидетельствуют о соблюдении процедуры хранения и анализа допинг-проб.

А вот агентство утверждает, что не получали от россиян никаких документов. Пресс-служба WADA отмечает, что исследования выявили "институционализацию" допинга в России. Речь идет о докладе независимых экспертов во главе с Ричардом Маклареном 2016-го года. Комиссия обнаружила махинации в сфере допинга во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. И WADA пока полностью доверяет этим результатам. В организации подчеркнули, что сейчас добиваются скорейшего возвращения Российского антидопингового агентства к своим обязанностям.