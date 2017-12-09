Парламентарии Великобритании опубликовали доклад, в котором идет речь о нехватке средств на закупки для армии. Журналисты Daily Star отмечают, что подобное может насмешить Владимира Путина.

Британское министерство обороны подало в Палату общин план по закупке военной техники американского производства на 10 лет. В частности, военные планируют приобрести 48 американских истребителей F-35. Объём финансирования, указанный в документе, неприятно поразил парламентариев. Они считают план "нереалистичным".

Депутаты Палаты общин в докладе отмечают, что Минобороны не располагает достаточным количеством денег для утоления своих аппетитов. Они считают, что оборонное ведомство недостаточно хорошо управляет расходами. Пусть в плане и прогнозируется ликвидация дефицита в 21 миллион фунтов стерлингов до 2027 года, однако парламентарии склонны не доверять этим обещаниям. Политики также выразили опаску, что армия Королевства возвращается к тем же неблагоприятным тенденциям, что и в начале 2010-х.

Daily Star в шутку отмечают, что на фоне конфликта с британскими властями, Москва сумеет повеселиться из-за пропасти в бюджете оппонента. Согласно докладу, без крупных финансовых влияний Минобороны Великобритании во главе с Гэвином Уильямсоном не сможет обеспечить свои части достаточным количеством самолетов и судов.