Помощник Путина: российское правительство будет сформировано до 18 мая

Новое правительство Росси закончит формироваться до российско-германского саммита, который состоится 18 мая в Сочи. Так в пятницу заявил помощник российского президента Юрий Ушаков во время брифинга.

Представитель Кремля отметил в качестве контрольной точки этого процесса беседу Владимира Путина с Ангелой Меркель. Он напомнил, что в Германии "внутриполитические процедуры" растянулись на достаточно длительный период. В это время канцлер не могла столь тесно общаться с президентом РФ по телефону, как это бывает в обычное время.

Юрий Ушаков считает, что на саммите Владимир Путин уже сможет поведать Ангеле Меркель об особенностях новосозданного Кабинета министров. В свою очередь, лидер Германии поделится опытом и знаниями об актуальной политической системе своей страны. В итоге должен получиться продуктивный "обмен мнениями".

Владимир Путин вновь выдвинул на пост премьер-министра своего соратника Дмитрия Медведева. Предложение с его кандидатурой лидер России внес с Государственную Думу сразу после своей инаугурации, состоявшейся 7 мая. Спустя день парламентарии ответили согласием. Однако ещё в четверг глава Кабмина не продемонстрировал Владимиру Путину своих планов по составу правительства. Так рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.