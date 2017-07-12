Жириновский рассказал о необходимости запретить микрофинансовые организации

Владимир Жириновский рассказал, почему необходимо запретить микрофинансовые организации. Лидер ЛДПР считает микрокредиты обычным мошенничеством, вредящим гражданам.

Политик отмечает, что микрофинансовые организации ведут достаточно агрессивную политику на рынке. По его словам, их реклама транслируется с утра и до вечера, убеждая россиян в том, что взять кредит легко и это не будет иметь серьезных последствий.

Он уверен, что для борьбы с этим необходимо объяснять гражданам, что «лёгких» денег не бывает, а давать в долг без каких-либо обоснований никто не будет. Жириновский считает, что также требуется социальная реклама, направленная на борьбу с микрокредитными организациями. Она должна напоминать россиянам о сдержанности и осторожности, в тех случаях, когда они планируют занять деньги.

Обещание «лёгких денег» Владимир Вольфович называет неприкрытым мошенничеством. По словам политика, микрокредитные организации необходимо запретить, и обращаться в органы в случае их появления.