Владельцы российских компаний, исполняющие санкции США, могут получить до семи лет тюрьмы. Законопроект об этом на данный момент рассматривают чиновники в Госдуме. За нарушение они предполагают как административное, так и уголовное наказание.

Источник в парламенте России сообщает новости о том, насколько серьезно депутаты отнеслись к законопроекту об ответных мерах против санкций Соединенных Штатов Америки. Согласно информации, которую он передает, они готовят проекты законов для физических и юридических лиц, которые станут подчиняться этим санкциям на территории Российской Федерации. Согласно предварительным данным, владельцы компаний, исполняющие санкции США, могут получить до семи лет тюрьмы.

Тем не менее, как уточняется, лишение свободы - это будет крайняя мера для непослушных граждан, которые ослушаются предписаний закона по этому поводу уже не в первый раз. Однако наказание все же будет серьезным. Так, физические лица, которые поддержат ограничения США, могут быть обложены штрафом в размере до 50 тысяч рублей, а юридические лица могут лишиться возможности и дальше совершать свою деятельность, которой они занимались.