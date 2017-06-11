Премьер-министра Британии раскритиковали за отношение к выжившим после пожара в «башне Гренфелла»

В начале лета прошлого года в «башне Гренфелла» в Лондоне произошёл пожар, который унёс жизни 71 человека. Выжившие после этой трагедии стали резко критиковать премьер-министра Бриатнии Терезу Мэй, считая, что она недостаточно сделала для помощи пострадавшим.

Политику даже подарили картину, изображающую тот самый пожар, чтобы «привести в чувство». После того, как прошла встреча Терезы Мэй с родственниками и выжившими в ходе пожара в «башне Гренфелла», люди утвердились в своём мнении. Один британец, потерявший из-за случившегося 6 человек, отметил, что политик была, словно «с другой планеты», как сообщает «Версия.Инфо».

По его словам, не было заметно, что она действительно сочувствует и понимает муки людей. Расследование деталей пожара продолжается, и люди стали просить Терезу Мэй изменить состав команды, занимающейся этим делом. По их мнению, нынешние специалисты преуменьшают количество тех, кто пострадал от случившегося. Художник Дамель Караиол, чьей племянницы также не стало из-за этого пожара, даже подарил Терезе Мэй картину, выразив надежду, что всё удастся прояснить, и больше такого не случится.