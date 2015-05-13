МИД: перед 9 мая спецслужбы РФ спасли от терактов акцию "Бессмертный полк"

Накануне Дня Победы российские спецслужбы обезвредили ряд террористов, намеревавшихся устроить взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве. Об этом СМИ рассказал Олег Сыромолотов, лидер делегации РФ на антитеррористической конференции в ОБСЕ.

По словам генерала, 9 мая несколько групп "ИГ*" собирались организовать теракты на мероприятии, в котором участвовали более миллиона человек. Эти преступники двигались к столице из Нового Уренгоя. Они успели подготовить оружие.

Олег Сыромолотов отчитался, что антитеррористические подразделения провели около 17 обысков. Им удалось задержать два десятка подозреваемых в подготовке терактов.

В апреле пресс-служба ФСБ объявила, что сотрудники ведомства задержали в Москве четырех членов "ИГ*", которые приехали их Нового Уренгоя. По данным правоохранителей, эти люди планировали провести в регионе серию громких актов терроризма.

Стоит отметить, что в этом году участниками московского шествия "Бессмертный полк" стали президент Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич. Вместе с ними был также израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.