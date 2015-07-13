В Омске дорогостоящий проект метро "заморозят" за огромные деньги

Власти Омска замораживают строительство городской подземки, которое длится ещё с 1992 года. Об этом заявил руководитель областного Минпрома Игорь Лукьянов.

На проект консервации метро уже выделено 80 миллионов рублей. Игорь Лукьянов утверждает, что чиновники приняли такое решение с тяжелым сердцем. По его словам, работы на объекте подошли к концу, а правительство намерено засыпать его землей во избежание различных проблем.

Первый замред губернатора Валерий Бойко заявил, что консервацию не стоит считать полноценной ликвидацией метро. Правительство ищет способы использовать уже построенные конструкции на благо горожан. Чтобы реализовать запланированную "заморозку" властям потребуется порядка 300 миллионов рублей. За эти деньги должны достроить станцию "Заречная" и перекрыть площадку на "Кристалле". Напротив театра по улице Богдана Хмельницкого планируют разбить новый парк. А на платформе "Заречной" организовать транспортную развязку.

В свою очередь, вице-губернатор Игорь Бондарев добавил, что на концепции омского метро ставится "точка с запятой". В настоящее время администрация не располагает средствами на "закапывание" станций. Их намерены отыскать в 2019 году.