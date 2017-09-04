Минобороны подозревает Запад в сокрытии подземных ядерных испытаний

Западные государства разрабатывают особые технологии для скрытного проведения ядерных испытаний под землей. Такие подозрения 10 мая озвучил глава Службы специального контроля российского Минобороны Игорь Токарев.

Полковник напомнил: согласно международным договоренностям, странам разрешается испытывать ядерное вооружение лишь взрывая подземные заряды. Такие взрывы можно обнаружить лишь при помощи сейсмического оборудования. По словам военного, такие испытания скрыть с технической точки зрения гораздо легче, чем наземные.

Игорь Токарев утверждает, что зарубежные оборонные ведомства активно развиваются в этом направлении, создают новые технологии и совершенствуют уже существующие. Для сокрытия взрывов некоторые сильно уменьшают мощность зарядов. Место испытаний часто выбирается таким образом, чтобы геологические породы поглощали большую часть ударных волн и маскировали происходящее от приборов. Эффективным является также организацию полигона в зонах высокой сейсмической активности. В этом случае практически невозможно отличить взрыв от землетрясения.

В связи с успехами в области маскировки, специалисты из России занимаются инновационными способами мониторинга ядерных взрывов. В настоящее время в этом направлении работают в Научно-исследовательском центре специального контроля.

Игорь Токарев добавил, что в сентябре прошлого года российские эксперты заметили мощный ядерный взрыв на территории КНДР. Мощность заряда многократно превышала показатели предшественников. Кроме того, в результате испытания в атмосферу попали радиоактивные вещества, которые обнаружены в результате анализа соответствующих проб.