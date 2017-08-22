Карл Лагерфельд угрожает Меркель отказаться от немецкого гражданства

Известный модельер Карл Лагерфельд угрожает отказаться от немецкого гражданства из-за того, что не согласен с политикой Ангелы Меркель.

Карл Лагерфельд, популярный модельер, заявил о том, что будет готов отречься от гражданства Германии. Причиной этого он назвал то, что категорически не согласен с политикой по вопросам миграции со стороны Ангелы Меркель. По его словам, если Франция изъявила желание принять только около 30 тысяч мигрантов, то решение Меркель принять примерно миллион - глупое решение. Модельер подчеркнул, что испытывает отвращение к канцлеру и сказал о том, что, по его мнению, именно из-за нее свою власть повысили ультроправые.

Карл Лагерфельд отметил, что именно благодаря канцлеру страны партия "Альтернатива для Германии" смогла существовать, из-за чего в парламенте появились неонацисты.

Напомним, что партия "Альтернатива для Германии" в 2017 году стала третьей по численности партией в Бундестаге. Одним из главных требований членов партии являетcя выход Германии из еврозоны. Именно это вызвало критику общественности.