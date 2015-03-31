"Единая Россия" планирует избрать Кудрина главой Счетной палаты

В Госдуме депутаты от "Единой России" планируют избрать Алексея Кудрина на должность руководителя Счетной палаты. Так 10 мая заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

По словам политика, кандидатура действующего главы Центра стратегических разработок считается "единороссами" основной. 12 мая они намерены организовать встречу с Алексеем Кудриным и предложить его назначение на пост в рамках заседания президиума "Единой России".

Андрей Исаев отметил, что поиски нового главы Счетной палаты ведутся в связи с уходом Татьяны Голиковой на пост вице-премьера России по социальной политике. В первую очередь, депутаты обратились с предложением Александру Жукову, первому заместителю председателя нижней палаты Думы. Однако политик пожелал остаться на прежней парламентской должности.

После отказа Александра Жукова, "единороссы" решили проконсультироваться с людьми вне своей партии, обладающими подходящими качествами и опытом в сфере управления бюджетными средствами. Андрей Исаев утверждает: Алексей Кудрин является профессионалом этого дела, ведь уже возглавлял Минфин и работал зампредом Кабмина. Экс-министр при этом нередко выступал оппонентом "Единой России".

Андрей Исаев добавил, что консультации с кандидатом находятся лишь на начальном этапе. Алексей Кудрин согласился провести консультации и встретиться с лидерами фракции 14 мая.