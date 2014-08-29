Минобороны Эстонии напугано действиями РФ по изгнанию НАТО из Балтийского региона

Российские войска используют свой потенциал, чтобы выдавить силы НАТО из Прибалтики. С таким обвинением выступил глава Минобороны Эстонии Юри Луйк, чьи слова приводит финское СМИ Helsingin Sanomat.

По словам министра, военнослужащие РФ давят на военнослужащих Североатлантического альянса различными способами. Например, российские суда сближаются с кораблями НАТО и начинают двигаться рядом. В это же время самолеты российских ВМС могут пролетать над целями в бреющем режиме. Эстонцы опасаются подобного поведения в международных водах и считают его нарушением хорошего тона морского судоходства.

По словам Юри Луйк, попыткой изгнания НАТО является расположение у побережья Балтийского моря военной техники России. Эту же цель преследует "масштабное" стягивание к Калининграду ракетных комплексов С-400 или "Искандер". Чиновник утверждает, что у россиян нет веских оснований для столь интенсивного снабжения региона вооружением. Он считает это факт признаком агрессии. Оборонное ведомство Эстонии также страшится сложной системой передислокации российских военнослужащих, которая позволит им оперативно добраться до границ стран Прибалтики.